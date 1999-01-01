KNET

$KNET – это нативный токен, выпущенный ИИ-лабораторией KINGNET, на базе которого работает мультиагентная платформа для разработки игр на естественном языке. На этой платформе пользователи могут просто вводить инструкции на естественном языке, чтобы завершить весь процесс от создания активов до создания играбельного прототипа, что значительно упрощает разработку игр и раскрывает творческий потенциал.

Название криптовалютыKNET

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$KNET – это нативный токен, выпущенный ИИ-лабораторией KINGNET, на базе которого работает мультиагентная платформа для разработки игр на естественном языке. На этой платформе пользователи могут просто вводить инструкции на естественном языке, чтобы завершить весь процесс от создания активов до создания играбельного прототипа, что значительно упрощает разработку игр и раскрывает творческий потенциал.

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