KAYEN

Протокол KAYEN – это управляемая сообществом экосистема RWA, посвященная SportFi и SocialFi. Начиная с Fan Token DEX в качестве первого и флагманского продукта протокола, видение KAYEN заключается в создании комплексной платформы для фан-токенов и SportFi/SocialFi.

Название криптовалютыKAYEN

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение88,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнCHZ

ВведениеПротокол KAYEN – это управляемая сообществом экосистема RWA, посвященная SportFi и SocialFi. Начиная с Fan Token DEX в качестве первого и флагманского продукта протокола, видение KAYEN заключается в создании комплексной платформы для фан-токенов и SportFi/SocialFi.

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