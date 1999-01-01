JTF

JetFuel (JTF) – это основанный на блокчейне проект GameFi, который объединяет острые ощущения от авиасимуляторов с реальными преимуществами путешествий. Проект представляет инновационную модель «Играй и путешествуй» (Play-to-Travel), в которой игроки участвуют в захватывающем авиасимуляторе, вдохновленном воздушным боем, и зарабатывают токены JTF в качестве вознаграждения. В отличие от традиционных игр «Играй и зарабатывай» (Play-to-earn), в которых основное внимание уделяется внутриигровым активам, JetFuel предлагает ощутимую пользу, позволяя игрокам обменивать токены на реальные расходы на путешествия, такие как авиабилеты и туристические услуги.

Название криптовалютыJTF

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение30 000 000 000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеJetFuel (JTF) – это основанный на блокчейне проект GameFi, который объединяет острые ощущения от авиасимуляторов с реальными преимуществами путешествий. Проект представляет инновационную модель «Играй и путешествуй» (Play-to-Travel), в которой игроки участвуют в захватывающем авиасимуляторе, вдохновленном воздушным боем, и зарабатывают токены JTF в качестве вознаграждения. В отличие от традиционных игр «Играй и зарабатывай» (Play-to-earn), в которых основное внимание уделяется внутриигровым активам, JetFuel предлагает ощутимую пользу, позволяя игрокам обменивать токены на реальные расходы на путешествия, такие как авиабилеты и туристические услуги.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
JTF/USDT
Jet Fuel
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (JTF)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
JTF/USDT
Jet Fuel
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (JTF)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...