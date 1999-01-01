JTF

JetFuel (JTF) – это основанный на блокчейне проект GameFi, который объединяет острые ощущения от авиасимуляторов с реальными преимуществами путешествий. Проект представляет инновационную модель «Играй и путешествуй» (Play-to-Travel), в которой игроки участвуют в захватывающем авиасимуляторе, вдохновленном воздушным боем, и зарабатывают токены JTF в качестве вознаграждения. В отличие от традиционных игр «Играй и зарабатывай» (Play-to-earn), в которых основное внимание уделяется внутриигровым активам, JetFuel предлагает ощутимую пользу, позволяя игрокам обменивать токены на реальные расходы на путешествия, такие как авиабилеты и туристические услуги.

Название криптовалютыJTF

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение30 000 000 000

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеJetFuel (JTF) – это основанный на блокчейне проект GameFi, который объединяет острые ощущения от авиасимуляторов с реальными преимуществами путешествий. Проект представляет инновационную модель «Играй и путешествуй» (Play-to-Travel), в которой игроки участвуют в захватывающем авиасимуляторе, вдохновленном воздушным боем, и зарабатывают токены JTF в качестве вознаграждения. В отличие от традиционных игр «Играй и зарабатывай» (Play-to-earn), в которых основное внимание уделяется внутриигровым активам, JetFuel предлагает ощутимую пользу, позволяя игрокам обменивать токены на реальные расходы на путешествия, такие как авиабилеты и туристические услуги.

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