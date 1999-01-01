JPROOF

$JPROOF – новая криптовалюта, построенная на блокчейне Solana и претендующая на то, чтобы выйти за рамки типичных мемкоинов, выступив против традиционной финансовой системы. В ее продвижении делается акцент на децентрализации и сопротивлении нынешней финансовой элите, а также утверждается, что ее поддерживает неоднозначная фигура Стью Питерс.

Название криптовалютыJPROOF

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$JPROOF – новая криптовалюта, построенная на блокчейне Solana и претендующая на то, чтобы выйти за рамки типичных мемкоинов, выступив против традиционной финансовой системы. В ее продвижении делается акцент на децентрализации и сопротивлении нынешней финансовой элите, а также утверждается, что ее поддерживает неоднозначная фигура Стью Питерс.

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