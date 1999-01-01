JINXDOG

Видение JinxDog заключается в том, чтобы революционизировать игровой опыт, интегрировав механику заработка без участия пользователя в веселую интерактивную среду. Цель JinxDog - создать игру, которая не только развлекает, но и дает игрокам возможность получать вознаграждения без особых усилий. Миссия JinxDog заключается в создании устойчивой экосистемы, в которой каждый игрок, будь то случайный геймер или преданный энтузиаст, сможет насладиться преимуществами технологии блокчейн через увлекательный игровой процесс.

Название криптовалютыJINXDOG

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнTONCOIN

ВведениеВидение JinxDog заключается в том, чтобы революционизировать игровой опыт, интегрировав механику заработка без участия пользователя в веселую интерактивную среду. Цель JinxDog - создать игру, которая не только развлекает, но и дает игрокам возможность получать вознаграждения без особых усилий. Миссия JinxDog заключается в создании устойчивой экосистемы, в которой каждый игрок, будь то случайный геймер или преданный энтузиаст, сможет насладиться преимуществами технологии блокчейн через увлекательный игровой процесс.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.