JINGLE

Представляем $JINGLE – музыкальное движение мемов. Не просто монета. Это движение. Глобальная машина празднования, подпитываемая мемами. Криптовалютный троянский конь, созданный для вирусности – превращение мощного искусственного интеллекта, дегенеративного хаоса и культурных моментов в ориентированную на музыку экосистему, которой можно делиться. Виральный двигатель ИИ-мемов.

Название криптовалютыJINGLE

МестоNo.3529

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение999,913,696

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.022240255206036254,2025-04-28

Наименьшая цена0.01692621565777358,2025-04-29

Публичный блокчейнSOL

ВведениеПредставляем $JINGLE – музыкальное движение мемов. Не просто монета. Это движение. Глобальная машина празднования, подпитываемая мемами. Криптовалютный троянский конь, созданный для вирусности – превращение мощного искусственного интеллекта, дегенеративного хаоса и культурных моментов в ориентированную на музыку экосистему, которой можно делиться. Виральный двигатель ИИ-мемов.

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