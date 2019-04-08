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Глубина
IRIS
Обзор
Название криптовалюты
IRIS
Время выпуска
2019-04-08 00:00:00
Цена выпуска
0.2575 USDT
Макс. предложение
2,008,359,495
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Книга ордеров
Книга ордеров
0.0000000001
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