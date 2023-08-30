Charged Particles - это протокол, позволяющий пользователям вкладывать токены ERC-20, ERC-721 и ERC-1155 в NFT. Дефицитный NFT (например, предмет искусства, коллекционирования, виртуальная недвижимость, внутриигровой предмет и т.д.) теперь может быть превращен в корзину, содержащую ряд других токенов. Основная сумма может быть заблокирована по времени внутри NFT, а благодаря интеграции с Aave's Tokens программируемая доходность этих активов, генерирующих доходность DeFi, доступна всего в несколько кликов.