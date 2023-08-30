mexc
РынкиКупить криптоСпот
В тренде
ФьючерсыФьючерсы M-Day

Торговля

Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент WindowsПросмотреть больше

Charged Particles

IONX/USDT
0.00000--
$0.00
Макс 24ч
0.00000
Мин 24ч
0.00000
Объем 24ч (IONX)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
Макс 24ч
0.00000
Мин 24ч
0.00000
Объем 24ч (IONX)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
График
Информация о токене
Loading..
Базовая
TradingView
Глубина
IONX
Charged Particles - это протокол, позволяющий пользователям вкладывать токены ERC-20, ERC-721 и ERC-1155 в NFT. Дефицитный NFT (например, предмет искусства, коллекционирования, виртуальная недвижимость, внутриигровой предмет и т.д.) теперь может быть превращен в корзину, содержащую ряд других токенов. Основная сумма может быть заблокирована по времени внутри NFT, а благодаря интеграции с Aave's Tokens программируемая доходность этих активов, генерирующих доходность DeFi, доступна всего в несколько кликов.
Обзор
Название криптовалюты
IONX
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
100,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Цена(USDT)

(IONX)

(USDT)

0.00000$0.00
Сделки на рынке
Количество()
Цена()
Количество()
Время
Торговля IONX_USDT приостановлена.
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
В тренде
Купить IONX
Продать IONX
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно -- USDT
ЦенаUSDT
Кол-воIONX
ВсегоUSDT
Доступно -- IONX
ЦенаUSDT
Кол-воIONX
ВсегоUSDT
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Торговая пара
Дата
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Количество
Сумма ордера
Исполнено
Стоп
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Сеть стабильна
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...