IFR

Inferium AI –первая инфраструктура и аналитический хаб на базе ИИ для проверяемого вывода и агентов, с метриками производительности в реальном времени и Proof of Inference для беспрецедентной прозрачности. Получайте награды за свои разработки, производительность и отзывы.

Название криптовалютыIFR

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение250,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеInferium AI –первая инфраструктура и аналитический хаб на базе ИИ для проверяемого вывода и агентов, с метриками производительности в реальном времени и Proof of Inference для беспрецедентной прозрачности. Получайте награды за свои разработки, производительность и отзывы.

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