ICEBERG

Iceberg – это платформа Web3.0, разработанная для улучшения рабочих процессов. Революционизируйте работу с помощью интегрированного, децентрализованного рабочего пространства Web3.0, которое упрощает процессы, улучшает сотрудничество и повышает производительность. Iceberg, интегрированный с Telegram, оснащен инструментами искусственного интеллекта и первой CRM-системой Web3.0, объединяющей все необходимые инструменты в одном месте для повышения производительности и улучшения коммуникации.

Название криптовалютыICEBERG

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение100,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнTONCOIN

ВведениеIceberg – это платформа Web3.0, разработанная для улучшения рабочих процессов. Революционизируйте работу с помощью интегрированного, децентрализованного рабочего пространства Web3.0, которое упрощает процессы, улучшает сотрудничество и повышает производительность. Iceberg, интегрированный с Telegram, оснащен инструментами искусственного интеллекта и первой CRM-системой Web3.0, объединяющей все необходимые инструменты в одном месте для повышения производительности и улучшения коммуникации.

Сектор

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