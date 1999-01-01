IBRL

$IBRL – первый официальный токен, выпущенный платформой @gavelxyz, разработанной командой @ellipsis_labs. Платформа фокусируется на механизмах торговли, устойчивых к MEV, используя специальный дизайн AMM для снижения потерь от проскальзывания, вызванного сэндвич-атаками, и стремится стать основой для безопасной торговой инфраструктуры.

Название криптовалютыIBRL

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$IBRL – первый официальный токен, выпущенный платформой @gavelxyz, разработанной командой @ellipsis_labs. Платформа фокусируется на механизмах торговли, устойчивых к MEV, используя специальный дизайн AMM для снижения потерь от проскальзывания, вызванного сэндвич-атаками, и стремится стать основой для безопасной торговой инфраструктуры.

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