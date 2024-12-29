HYPERSKIDS

Hyperskids Token – это токен социального воздействия с реальной целью. Благодаря полной прозрачности Hyperskids Token позволяет любому человеку вносить свой вклад в социальные проекты и отслеживать его влияние в режиме реального времени с помощью технологии блокчейн. В настоящее время проект сосредоточен на создании DAO (децентрализованной автономной организации), где сообщество само будет голосовать и принимать решения о социальных акциях, распределении ресурсов и расширении глобального влияния. Конечной целью является создание прозрачной экосистемы с широким кругом участников, полностью ориентированной на социальное благо – доказательство того, что Web3 действительно может изменить жизнь.

Название криптовалютыHYPERSKIDS

МестоNo.3442

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение999,987,622

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.024004661749068318,2025-04-11

Наименьшая цена0.000005915438903127,2024-12-29

Публичный блокчейнSOL

ВведениеHyperskids Token – это токен социального воздействия с реальной целью. Благодаря полной прозрачности Hyperskids Token позволяет любому человеку вносить свой вклад в социальные проекты и отслеживать его влияние в режиме реального времени с помощью технологии блокчейн. В настоящее время проект сосредоточен на создании DAO (децентрализованной автономной организации), где сообщество само будет голосовать и принимать решения о социальных акциях, распределении ресурсов и расширении глобального влияния. Конечной целью является создание прозрачной экосистемы с широким кругом участников, полностью ориентированной на социальное благо – доказательство того, что Web3 действительно может изменить жизнь.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
HYPERSKIDS/USDT
HYPERSKIDS
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