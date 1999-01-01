HLC

HealthLink – это революционная платформа на основе блокчейна, которая объединяет поставщиков медицинских услуг, пациентов и инноваторов для создания безопасной, прозрачной и эффективной глобальной экосистемы здравоохранения. Сочетая безопасность блокчейна с эффективностью ИИ, HealthLink предоставляет пользователям зашифрованные медицинские хранилища, телемедицину, управляемую ИИ, и инновационные стимулы для здоровья, обеспечивая доступное, недорогое и качественное здравоохранение во всем мире.

Название криптовалютыHLC

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеHealthLink – это революционная платформа на основе блокчейна, которая объединяет поставщиков медицинских услуг, пациентов и инноваторов для создания безопасной, прозрачной и эффективной глобальной экосистемы здравоохранения. Сочетая безопасность блокчейна с эффективностью ИИ, HealthLink предоставляет пользователям зашифрованные медицинские хранилища, телемедицину, управляемую ИИ, и инновационные стимулы для здоровья, обеспечивая доступное, недорогое и качественное здравоохранение во всем мире.

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