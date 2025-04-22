H1

Haven1 – это EVM 1 уровня для DeFi 2.0. Полноценная экосистема Web3 из проверенных и верифицированных hApp-приложений, специально созданная для DeFi, RWA и более безопасного Web3-опыта, устойчивого к MEV.

Название криптовалютыH1

МестоNo.1333

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.84%

Оборотное предложение196,817,604

Макс. предложение2,000,000,000

Общее предложение2,000,000,000

Коэффициент обращения0.0984%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.040872621563631216,2025-04-22

Наименьшая цена0.013531864883635858,2025-06-06

Публичный блокчейнETH

ВведениеHaven1 – это EVM 1 уровня для DeFi 2.0. Полноценная экосистема Web3 из проверенных и верифицированных hApp-приложений, специально созданная для DeFi, RWA и более безопасного Web3-опыта, устойчивого к MEV.

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