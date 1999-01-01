GNC

Greenchie – это блокчейн-проект на доисторическую тематику, который объединяет геймифицированный опыт, базовые головоломки и вознаграждения на основе модели «играйте и зарабатывайте» в веселую, легкомысленную экосистему.

Название криптовалютыGNC

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение300 000 000 000

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеGreenchie – это блокчейн-проект на доисторическую тематику, который объединяет геймифицированный опыт, базовые головоломки и вознаграждения на основе модели «играйте и зарабатывайте» в веселую, легкомысленную экосистему.

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