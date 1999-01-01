GMXP

GamersXP – это игровая платформа, объединяющая традиционные игры с Web3, помогающая геймерам сформировать свою игровую личность, вознаграждающая игроков с помощью уникальной системы PoA за их игровой опыт и навыки, помогающая им обрести финансовую грамотность.

Название криптовалютыGMXP

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение800.000.000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнMATIC

ВведениеGamersXP – это игровая платформа, объединяющая традиционные игры с Web3, помогающая геймерам сформировать свою игровую личность, вознаграждающая игроков с помощью уникальной системы PoA за их игровой опыт и навыки, помогающая им обрести финансовую грамотность.

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