GLONK

$GLONK – это мемкоин, вдохновленный зеленой рептилией из серии Flanimals Рики Джервейса. Он символизирует образ жизни в стиле «лежать пластом» и нигилизм. Основная идея проекта: «Бездействие – тоже выбор». Монета привлекла внимание рынка и вызвала оживленные обсуждения из-за прямого противостояния участников команд Bonk и Pump – Alon и TOM – на разных платформах, а также публичной поддержки проекта со стороны самих основателей.

Название криптовалютыGLONK

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$GLONK – это мемкоин, вдохновленный зеленой рептилией из серии Flanimals Рики Джервейса. Он символизирует образ жизни в стиле «лежать пластом» и нигилизм. Основная идея проекта: «Бездействие – тоже выбор». Монета привлекла внимание рынка и вызвала оживленные обсуждения из-за прямого противостояния участников команд Bonk и Pump – Alon и TOM – на разных платформах, а также публичной поддержки проекта со стороны самих основателей.

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