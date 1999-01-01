GIGANT

$GIGANT – это ончейн-движение, запущенное анонимными разработчиками или группой, направленное на разоблачение мошенничества, манипуляций и сговора в криптовалютном пространстве и призывающее держателей токенов проснуться, объединиться и противостоять.

Название криптовалютыGIGANT

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$GIGANT – это ончейн-движение, запущенное анонимными разработчиками или группой, направленное на разоблачение мошенничества, манипуляций и сговора в криптовалютном пространстве и призывающее держателей токенов проснуться, объединиться и противостоять.

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