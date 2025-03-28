GHIBLI

Каждый может использовать ИИ для создания изображений в аниме-стиле, отражающих эстетику Гибли Хаяо Миядзаки.

Название криптовалютыGHIBLI

МестоNo.1468

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.55%

Оборотное предложение999,887,959.781581

Макс. предложение0

Общее предложение999,887,959.781581

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.04149693883334753,2025-03-28

Наименьшая цена0.002744050384351501,2025-05-24

Публичный блокчейнSOL

ВведениеКаждый может использовать ИИ для создания изображений в аниме-стиле, отражающих эстетику Гибли Хаяо Миядзаки.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.