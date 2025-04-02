FULA

Сеть Functionland совершает революцию на рынке инфраструктуры искусственного интеллекта и облачных хранилищ объемом более 650 млрд долларов, сокращая 60% накладных расходов, связанных с центральными центрами обработки данных. Используя неиспользуемые вычислительные ресурсы, Functionland предлагает децентрализованное, экономически эффективное решение с непревзойденным пользовательским контролем и конфиденциальностью. Соединяя Web2 и Web3, мы создаем первую в мире платформу логистики данных, которая обеспечит будущее хранения и вычислений.

Название криптовалютыFULA

МестоNo.5802

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение2,000,000,000

Общее предложение2,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.009157296776226667,2025-04-02

Наименьшая цена0.003466358781102183,2025-05-21

Публичный блокчейнBASE

ВведениеСеть Functionland совершает революцию на рынке инфраструктуры искусственного интеллекта и облачных хранилищ объемом более 650 млрд долларов, сокращая 60% накладных расходов, связанных с центральными центрами обработки данных. Используя неиспользуемые вычислительные ресурсы, Functionland предлагает децентрализованное, экономически эффективное решение с непревзойденным пользовательским контролем и конфиденциальностью. Соединяя Web2 и Web3, мы создаем первую в мире платформу логистики данных, которая обеспечит будущее хранения и вычислений.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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