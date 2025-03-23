FORM1

Form – это передовой блокчейн 2 уровня, разработанный для беспрепятственного объединения социальной активности с децентрализованными финансами. Блокчейн Form стимулирует такие приложения для социальных связей, как стартовые площадки и ИИ-агенты, с помощью баллов FORM и Form, одновременно развивая категорию SocialFi. Form – это одноцелевая экосистема, созданная для децентрализации класса активов SocialFi.

Название криптовалютыFORM1

МестоNo.3740

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение5,000,000,000

Общее предложение5,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.006162330908557581,2025-03-23

Наименьшая цена0.000075767166556216,2025-05-22

Публичный блокчейнETH

ВведениеForm – это передовой блокчейн 2 уровня, разработанный для беспрепятственного объединения социальной активности с децентрализованными финансами. Блокчейн Form стимулирует такие приложения для социальных связей, как стартовые площадки и ИИ-агенты, с помощью баллов FORM и Form, одновременно развивая категорию SocialFi. Form – это одноцелевая экосистема, созданная для децентрализации класса активов SocialFi.

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