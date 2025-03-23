FORM1

Form – это передовой блокчейн 2 уровня, разработанный для беспрепятственного объединения социальной активности с децентрализованными финансами. Блокчейн Form стимулирует такие приложения для социальных связей, как стартовые площадки и ИИ-агенты, с помощью баллов FORM и Form, одновременно развивая категорию SocialFi. Form – это одноцелевая экосистема, созданная для децентрализации класса активов SocialFi.

Название криптовалютыFORM1

МестоNo.3740

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение5,000,000,000

Общее предложение5,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.006162330908557581,2025-03-23

Наименьшая цена0.000075767166556216,2025-05-22

Публичный блокчейнETH

ВведениеForm – это передовой блокчейн 2 уровня, разработанный для беспрепятственного объединения социальной активности с децентрализованными финансами. Блокчейн Form стимулирует такие приложения для социальных связей, как стартовые площадки и ИИ-агенты, с помощью баллов FORM и Form, одновременно развивая категорию SocialFi. Form – это одноцелевая экосистема, созданная для децентрализации класса активов SocialFi.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
FORM1/USDT
Form
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (FORM1)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
FORM1/USDT
Form
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (FORM1)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...