FNFS

Fused 'N' Furious (FNFS) – это высокоскоростная мобильная гоночная игра, в которой игрокам предстоит проехать по динамичной четырехполосной дороге. Меняя полосы движения и управляя скоростью с помощью скольжения пальца, игроки должны избегать препятствий и стремиться набрать максимальное количество очков.

Название криптовалютыFNFS

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

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Общее предложение10,000,000,000

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Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеFused 'N' Furious (FNFS) – это высокоскоростная мобильная гоночная игра, в которой игрокам предстоит проехать по динамичной четырехполосной дороге. Меняя полосы движения и управляя скоростью с помощью скольжения пальца, игроки должны избегать препятствий и стремиться набрать максимальное количество очков.

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