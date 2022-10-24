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FitR Metaverse Token
FMT/USDT
0.009960.00%
$0.00
Макс 24ч
0.01020
Мин 24ч
0.00914
Объем 24ч (FMT)
995.92K
Сумма за 24ч (USDT)
9.69K
Макс 24ч
0.01020
Мин 24ч
0.00914
Объем 24ч (FMT)
995.92K
Сумма за 24ч (USDT)
9.69K
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FMT
FitR /Fit-er/ - это децентрализованная социальная фитнес-платформа, которая использует передовые технологии искусственного интеллекта для предоставления пользователям разнообразных упражнений, включая прыжки на скакалке, бокс, танцы, йогу и т.д., Основная инновация FitR - интерактивный геймплей в режиме реального времени позволяет пользователям заниматься в режиме реального времени с друзьями и семьей, чего никогда не было в Web2 и Web3.Богатые варианты упражнений и социализированный геймплей значительно повышают активность и опыт пользователей на платформе FitR, а также повышают их интерес к обмену FitR со своими друзьями и семьей.
Обзор
Название криптовалюты
FMT
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
500,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
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Цена(USDT)

(FMT)

(USDT)

0.00996$0.00
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