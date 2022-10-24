FitR /Fit-er/ - это децентрализованная социальная фитнес-платформа, которая использует передовые технологии искусственного интеллекта для предоставления пользователям разнообразных упражнений, включая прыжки на скакалке, бокс, танцы, йогу и т.д., Основная инновация FitR - интерактивный геймплей в режиме реального времени позволяет пользователям заниматься в режиме реального времени с друзьями и семьей, чего никогда не было в Web2 и Web3.Богатые варианты упражнений и социализированный геймплей значительно повышают активность и опыт пользователей на платформе FitR, а также повышают их интерес к обмену FitR со своими друзьями и семьей.