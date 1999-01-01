FLYN

Fly Niza – это веселье в мире криптовалют. В то время как другие токены сосредоточены на утилитарности, Fly Niza нацелен на то, чтобы привнести в пространство смех, азарт и свежее чувство свободы. Созданный в сети BNB, этот мемкоин предназначен для тех, кто хочет наслаждаться процессом без необходимости выполнять многообещающие обязательства.

Название криптовалютыFLYN

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеFly Niza – это веселье в мире криптовалют. В то время как другие токены сосредоточены на утилитарности, Fly Niza нацелен на то, чтобы привнести в пространство смех, азарт и свежее чувство свободы. Созданный в сети BNB, этот мемкоин предназначен для тех, кто хочет наслаждаться процессом без необходимости выполнять многообещающие обязательства.

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