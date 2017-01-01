FCAT

Fortune Cat – это блокчейн-игра в Telegram, сочетающая увлекательный геймплей с возможностью заработка в токенах TON и FCAT. С 2017 года традиционные игры под брендом Idle значительно выросли, привлекая игроков со всего мира. Вдохновившись этими играми, Fortune Cat использует технологии блокчейна для создания децентрализованной империи виртуальных котов, где игроки могут выращивать, торговать и зарабатывать в динамичной экосистеме.

Название криптовалютыFCAT

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,200,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнTONCOIN

ВведениеFortune Cat – это блокчейн-игра в Telegram, сочетающая увлекательный геймплей с возможностью заработка в токенах TON и FCAT. С 2017 года традиционные игры под брендом Idle значительно выросли, привлекая игроков со всего мира. Вдохновившись этими играми, Fortune Cat использует технологии блокчейна для создания децентрализованной империи виртуальных котов, где игроки могут выращивать, торговать и зарабатывать в динамичной экосистеме.

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