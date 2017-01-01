FCAT

Fortune Cat – это блокчейн-игра в Telegram, сочетающая увлекательный геймплей с возможностью заработка в токенах TON и FCAT. С 2017 года традиционные игры под брендом Idle значительно выросли, привлекая игроков со всего мира. Вдохновившись этими играми, Fortune Cat использует технологии блокчейна для создания децентрализованной империи виртуальных котов, где игроки могут выращивать, торговать и зарабатывать в динамичной экосистеме.

Название криптовалютыFCAT

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,200,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнTONCOIN

ВведениеFortune Cat – это блокчейн-игра в Telegram, сочетающая увлекательный геймплей с возможностью заработка в токенах TON и FCAT. С 2017 года традиционные игры под брендом Idle значительно выросли, привлекая игроков со всего мира. Вдохновившись этими играми, Fortune Cat использует технологии блокчейна для создания децентрализованной империи виртуальных котов, где игроки могут выращивать, торговать и зарабатывать в динамичной экосистеме.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
FCAT/USDT
Fortune Cat
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (FCAT)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
FCAT/USDT
Fortune Cat
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (FCAT)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...