Farmsent - это блокчейн-платформа, соединяющая фермеров с покупателями, способствующая обеспечению продовольственной безопасности и отдающая предпочтение мелким фермерам. Децентрализованная торговая площадка фиксирует каждый шаг процесса, обеспечивая безопасность транзакций, повышая безопасность и прозрачность продуктов питания. Фермеры получают доступ к децентрализованной торговой площадке, где они могут продавать свою продукцию оптовикам. Farmsent берет на себя все заботы, связанные с цепочкой поставок, обеспечением качества, оплатой и прочим, позволяя фермерам сосредоточиться на том, что они умеют делать лучше всего: заниматься сельским хозяйством.