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Farmsent

FARMS/USDT
0.02051--
$0.00
Макс 24ч
0.03315
Мин 24ч
0.01500
Объем 24ч (FARMS)
5.09M
Сумма 24ч (USDT)
135.29K
Макс 24ч
0.03315
Мин 24ч
0.01500
Объем 24ч (FARMS)
5.09M
Сумма 24ч (USDT)
135.29K
График
Информация о токене
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Базовая
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Глубина
FARMS
Farmsent - это блокчейн-платформа, соединяющая фермеров с покупателями, способствующая обеспечению продовольственной безопасности и отдающая предпочтение мелким фермерам. Децентрализованная торговая площадка фиксирует каждый шаг процесса, обеспечивая безопасность транзакций, повышая безопасность и прозрачность продуктов питания. Фермеры получают доступ к децентрализованной торговой площадке, где они могут продавать свою продукцию оптовикам. Farmsent берет на себя все заботы, связанные с цепочкой поставок, обеспечением качества, оплатой и прочим, позволяя фермерам сосредоточиться на том, что они умеют делать лучше всего: заниматься сельским хозяйством.
Обзор
Название криптовалюты
FARMS
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
10,000,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Цена(USDT)

(FARMS)

(USDT)

0.02051$0.00
Сделки на рынке
Количество()
Цена()
Количество()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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