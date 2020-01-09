Ethereum Classic 3х лонг (ETC3L) — это торгуемый продукт, который отслеживает трехкратную ежедневную прибыль Ethereum Classic. Пользователи должны обращать внимание на разрыв между фактической чистой стоимостью продукта и последней ценой при размещении заказа. Обычно мы перебалансируем инвестиционные портфели ETF с кредитным плечом каждые 24 часа. Когда происходит резкое колебание и колебание базового актива превышает заданный порог по сравнению с предыдущей точкой ребалансировки (изначально мы устанавливаем порог для 3-кратного кредитного плеча на короткое и длинное значение 15%. В дальнейшем, если доступны другие кредитные плеча, порог могут быть скорректированы.), мы проведем временную ребалансировку, чтобы контролировать риск инвестиционного портфеля. Активы ETF с кредитным плечом, чистая стоимость каждой акции которых ниже 0,1 USDT, будут объединены. После объединения общий актив пользователя никак не пострадает. Если поставить ордер в обратном направлении, есть риск, что в экстремальных условиях цена приблизится к нулю. Этот продукт является производным с высоким риском. Пожалуйста, следите за риском в инвестициях.