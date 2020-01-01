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EQ
Equilibrium - это универсальная платформа DeFi на Polkadot, которая позволяет использовать высокое кредитное плечо для торговли и заимствования цифровых активов. Она сочетает в себе полноценный денежный рынок и DEX на основе книги заявок.
Обзор
Название криптовалюты
EQ
Время выпуска
--
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White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
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Макс. предложение
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Книга ордеров
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