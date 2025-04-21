EPT
Balance – это протокол нового поколения ИИ+Web3 для социальных и игровых сетей, разработанный компанией Epal Labs и объединяющий ИИ-агентов, технологию блокчейн и децентрализованные приложения. Объединяя ИИ-агентов (интеллектуальных, адаптивных цифровых компаньонов) с ключевыми нодами, которые управляют сетью и обеспечивают ее безопасность, Balance позволяет создать высокоинтерактивную децентрализованную экосистему для развлечений, продуктивности и других целей.
Название криптовалютыEPT
МестоNo.825
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.61%
Оборотное предложение2,442,518,929
Макс. предложение10,000,000,000
Общее предложение9,999,999,990
Коэффициент обращения0.2442%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.061734272639565727,2025-04-21
Наименьшая цена0.007516907948050062,2025-05-08
Публичный блокчейнETH
ВведениеBalance – это протокол нового поколения ИИ+Web3 для социальных и игровых сетей, разработанный компанией Epal Labs и объединяющий ИИ-агентов, технологию блокчейн и децентрализованные приложения. Объединяя ИИ-агентов (интеллектуальных, адаптивных цифровых компаньонов) с ключевыми нодами, которые управляют сетью и обеспечивают ее безопасность, Balance позволяет создать высокоинтерактивную децентрализованную экосистему для развлечений, продуктивности и других целей.
Сектор
Соцсети
etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.