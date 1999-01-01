ELR

Elaria (ELR) – это игровой проект на блокчейне, который оживляет богатый фэнтезийный мир с помощью стратегического геймплея и токенизированной экономики. Вдохновлённая мифологией классических коллекционных карточных игр, Elaria знакомит игроков с мистическим миром Митерры, где могущественные чародеи, известные как Планесколлеры, сражаются за восстановление равновесия в расколотой магии вселенной.

Название криптовалютыELR

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеElaria (ELR) – это игровой проект на блокчейне, который оживляет богатый фэнтезийный мир с помощью стратегического геймплея и токенизированной экономики. Вдохновлённая мифологией классических коллекционных карточных игр, Elaria знакомит игроков с мистическим миром Митерры, где могущественные чародеи, известные как Планесколлеры, сражаются за восстановление равновесия в расколотой магии вселенной.

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