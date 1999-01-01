EDG

EdgeGrid – это первый протокол пространственных 3D-вычислений на основе DePIN, превращающий миллионы устройств XR в сеть обучения ИИ в реальном времени. Каждый пользователь XR становится «пространственным нейроном», сканирующим реальность с точностью до фотонов для обучения автономных транспортных средств, человекоподобных роботов и систем AGI.

Название криптовалютыEDG

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение10,000,000,000,000,000,000

Макс. предложение10,000,000,000,000,000,000

Общее предложение10,000,000,000,000,000,000

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Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеEdgeGrid – это первый протокол пространственных 3D-вычислений на основе DePIN, превращающий миллионы устройств XR в сеть обучения ИИ в реальном времени. Каждый пользователь XR становится «пространственным нейроном», сканирующим реальность с точностью до фотонов для обучения автономных транспортных средств, человекоподобных роботов и систем AGI.

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