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DUX
DUX/USDT
0.02870+4.74%
$0.00
Макс 24ч
0.03060
Мин 24ч
0.02624
Объем 24ч (DUX)
979.08K
Сумма за 24ч (USDT)
28.24K
Макс 24ч
0.03060
Мин 24ч
0.02624
Объем 24ч (DUX)
979.08K
Сумма за 24ч (USDT)
28.24K
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DUX
Dux начал работу в июне 2020 года, сосредоточившись на использовании инфраструктуры блокчейна для улучшения услуг и продуктов, а также для обеспечения безопасности при регистрации новых участников. Направление экосистемы DUX всегда имеет следующую цель: социально-экономическая трансформация за счет получения распределенного дохода в контексте включения и расширения прав и возможностей пользователей; Содействие переходу от экономики Web 2.0 к экономике Web 3.0; Реализация привлекательных, безопасных и прибыльных деловых возможностей для всех наших заинтересованных сторон. С планированием, сосредоточенным на создании и создании глубоких социально-экономических преобразований в Латинской Америке за счет технологических возможностей нашей пользовательской базы и инноваций, возникающих в результате экономики Web 3.0. Переход к экосистеме Web 3.0 в форме DAO, которая непосредственно участвует в безопасном входе более 100 миллионов человек в экосистему Web 3.0 в течение следующих 10 лет.
Обзор
Название криптовалюты
DUX
Время выпуска
--
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Цена выпуска
--
Макс. предложение
1,000,000,000
Книга ордеров
0.00001
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Цена(USDT)

(DUX)

(USDT)

0.02870$0.00
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