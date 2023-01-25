Dux начал работу в июне 2020 года, сосредоточившись на использовании инфраструктуры блокчейна для улучшения услуг и продуктов, а также для обеспечения безопасности при регистрации новых участников. Направление экосистемы DUX всегда имеет следующую цель: социально-экономическая трансформация за счет получения распределенного дохода в контексте включения и расширения прав и возможностей пользователей; Содействие переходу от экономики Web 2.0 к экономике Web 3.0; Реализация привлекательных, безопасных и прибыльных деловых возможностей для всех наших заинтересованных сторон. С планированием, сосредоточенным на создании и создании глубоких социально-экономических преобразований в Латинской Америке за счет технологических возможностей нашей пользовательской базы и инноваций, возникающих в результате экономики Web 3.0. Переход к экосистеме Web 3.0 в форме DAO, которая непосредственно участвует в безопасном входе более 100 миллионов человек в экосистему Web 3.0 в течение следующих 10 лет.