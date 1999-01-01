DTVC

Эра Web3 для взаимодействия общественных служб. Наша запатентованная децентрализованная CRM-система использует ИИ для безопасной оптимизации взаимодействия правительства с гражданами.

Название криптовалютыDTVC

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1 000 000 000

Коэффициент обращения%

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнETH

ВведениеЭра Web3 для взаимодействия общественных служб. Наша запатентованная децентрализованная CRM-система использует ИИ для безопасной оптимизации взаимодействия правительства с гражданами.

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