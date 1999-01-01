DOMIN

Domin Network – это мультичейн платформа электронной коммерции, объединяющая платежи на основе блокчейна с безопасным управлением данными о потребителях ончейн. Используя NFT и децентрализованную инфраструктуру, она обеспечивает беспрепятственный выкуп активов, трансграничные транзакции и прозрачное владение данными. Соединяя экономики Web2 и Web3, Domin Network предоставляет пользователям больше возможностей для контроля и стимулирует инновации в мировой торговле.

Название криптовалютыDOMIN

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнKLAY

ВведениеDomin Network – это мультичейн платформа электронной коммерции, объединяющая платежи на основе блокчейна с безопасным управлением данными о потребителях ончейн. Используя NFT и децентрализованную инфраструктуру, она обеспечивает беспрепятственный выкуп активов, трансграничные транзакции и прозрачное владение данными. Соединяя экономики Web2 и Web3, Domin Network предоставляет пользователям больше возможностей для контроля и стимулирует инновации в мировой торговле.

Сектор

Соцсети

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