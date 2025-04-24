DOLO

Dolomite – это децентрализованный протокол денежного рынка и DEX нового поколения, который предлагает широкую поддержку токенов и эффективность капитала с помощью системы виртуальной ликвидности. Dolomite объединяет сильные стороны DEX и протокола кредитования в самый эффективный и модульный протокол, который DeFi когда-либо видели! Dolomite может предлагать кредиты с залоговым обеспечением, маржинальную торговлю, спотовую торговлю и другие финансовые инструменты.

Название криптовалютыDOLO

МестоNo.953

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)3.92%

Оборотное предложение361,694,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.3616%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.12687287286539548,2025-04-24

Наименьшая цена0.03374599466519544,2025-05-20

Публичный блокчейнETH

ВведениеDolomite – это децентрализованный протокол денежного рынка и DEX нового поколения, который предлагает широкую поддержку токенов и эффективность капитала с помощью системы виртуальной ликвидности. Dolomite объединяет сильные стороны DEX и протокола кредитования в самый эффективный и модульный протокол, который DeFi когда-либо видели! Dolomite может предлагать кредиты с залоговым обеспечением, маржинальную торговлю, спотовую торговлю и другие финансовые инструменты.

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