DOGE

Dogecoin - это криптовалюта, ориентированная на реальную полезность в качестве валюты. Мы обеспечиваем быстрое время блокировки и очень низкие комиссии, что делает Dogecoin подходящей для использования в микро-транзакциях, а также в качестве платежного средства для интернет-магазинов. Dogecoin был принят в качестве такой валюты интернет-магазинами и может быть легко использован в качестве средства перевода денег между потребителями.

Название криптовалютыDOGE

МестоNo.9

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0078%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.36%

Оборотное предложение149,757,986,383.70523

Макс. предложение

Общее предложение149,757,986,383.70523

Коэффициент обращения%

Дата выпуска2013-12-12 00:00:00

Цена, по которой актив был впервые выпущен0.000559 USDT

Исторический максимум0.7375666,2021-05-08

Наименьшая цена0.000085474399384111,2015-05-07

Публичный блокчейнDOGE

ВведениеDogecoin - это криптовалюта, ориентированная на реальную полезность в качестве валюты. Мы обеспечиваем быстрое время блокировки и очень низкие комиссии, что делает Dogecoin подходящей для использования в микро-транзакциях, а также в качестве платежного средства для интернет-магазинов. Dogecoin был принят в качестве такой валюты интернет-магазинами и может быть легко использован в качестве средства перевода денег между потребителями.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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