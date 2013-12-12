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DOGE

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График
Информация
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Базовый
TradingView
Глубина
DOGE
Обзор
Название криптовалюты
DOGE
Время выпуска
2013-12-12 00:00:00
Цена выпуска
0.000559 USDT
Макс. предложение
138,158,736,384
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Книга ордеров
Книга ордеров
0.00001

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Сделки на рынке
Сделки на рынке
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