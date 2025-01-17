DEFIAI

Запущенный в декабре 2024 года DeFi Agents AI – это криптовалютный торговый помощник, работающий на основе искусственного интеллекта. Проект нацелен на предоставление трейдерам инструментов для анализа рынка, автоматической торговли и оптимизации стратегий. Разработанная глобальной командой экспертов с большим опытом в области ИИ, трейдинга и блокчейна, платформа призвана упростить торговые процессы, максимизируя эффективность и прибыльность. Токен $DEFAI является нативным утилитарным токеном платформы DeFi Agents AI. Он используется для разблокировки премиум-функций, включая продвинутые торговые боты с искусственным интеллектом, вознаграждения за стейкинг и доступ к персонализированным торговым стратегиям.

Название криптовалютыDEFIAI

МестоNo.5672

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.008971016743225507,2025-01-17

Наименьшая цена0.00009841384470725,2025-05-15

Публичный блокчейнBASE

ВведениеЗапущенный в декабре 2024 года DeFi Agents AI – это криптовалютный торговый помощник, работающий на основе искусственного интеллекта. Проект нацелен на предоставление трейдерам инструментов для анализа рынка, автоматической торговли и оптимизации стратегий. Разработанная глобальной командой экспертов с большим опытом в области ИИ, трейдинга и блокчейна, платформа призвана упростить торговые процессы, максимизируя эффективность и прибыльность. Токен $DEFAI является нативным утилитарным токеном платформы DeFi Agents AI. Он используется для разблокировки премиум-функций, включая продвинутые торговые боты с искусственным интеллектом, вознаграждения за стейкинг и доступ к персонализированным торговым стратегиям.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
DEFIAI/USDT
DeFi Agents AI
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (DEFIAI)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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