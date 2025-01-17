DEFIAI

Запущенный в декабре 2024 года DeFi Agents AI – это криптовалютный торговый помощник, работающий на основе искусственного интеллекта. Проект нацелен на предоставление трейдерам инструментов для анализа рынка, автоматической торговли и оптимизации стратегий. Разработанная глобальной командой экспертов с большим опытом в области ИИ, трейдинга и блокчейна, платформа призвана упростить торговые процессы, максимизируя эффективность и прибыльность. Токен $DEFAI является нативным утилитарным токеном платформы DeFi Agents AI. Он используется для разблокировки премиум-функций, включая продвинутые торговые боты с искусственным интеллектом, вознаграждения за стейкинг и доступ к персонализированным торговым стратегиям.

Название криптовалютыDEFIAI

МестоNo.5672

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.008971016743225507,2025-01-17

Наименьшая цена0.00009841384470725,2025-05-15

Публичный блокчейнBASE

ВведениеЗапущенный в декабре 2024 года DeFi Agents AI – это криптовалютный торговый помощник, работающий на основе искусственного интеллекта. Проект нацелен на предоставление трейдерам инструментов для анализа рынка, автоматической торговли и оптимизации стратегий. Разработанная глобальной командой экспертов с большим опытом в области ИИ, трейдинга и блокчейна, платформа призвана упростить торговые процессы, максимизируя эффективность и прибыльность. Токен $DEFAI является нативным утилитарным токеном платформы DeFi Agents AI. Он используется для разблокировки премиум-функций, включая продвинутые торговые боты с искусственным интеллектом, вознаграждения за стейкинг и доступ к персонализированным торговым стратегиям.

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