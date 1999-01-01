DCC

DCC совершает революцию в децентрализованных финансах, объединяя кредитование под реальные активы (RWA), кроссчейн свопы и автоматический маркет-мейкинг (AMM) в единую эффективную платформу. Благодаря интеграции агентов искусственного интеллекта DCC повышает уровень автоматизации, управления рисками и принятия решений, предоставляя пользователям более интеллектуальный и адаптивный опыт торговли.

Название криптовалютыDCC

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеDCC совершает революцию в децентрализованных финансах, объединяя кредитование под реальные активы (RWA), кроссчейн свопы и автоматический маркет-мейкинг (AMM) в единую эффективную платформу. Благодаря интеграции агентов искусственного интеллекта DCC повышает уровень автоматизации, управления рисками и принятия решений, предоставляя пользователям более интеллектуальный и адаптивный опыт торговли.

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