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Crypto Tex
CTEX/USDT
0.9130
--
$
0.00
Макс 24ч
0.9800
Мин 24ч
0.7400
Объем 24ч (CTEX)
121.65K
Сумма 24ч (USDT)
105.03K
Макс 24ч
0.9800
Мин 24ч
0.7400
Объем 24ч (CTEX)
121.65K
Сумма 24ч (USDT)
105.03K
График
Информация о токене
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Базовый
TradingView
Глубина
CTEX
Crypto Tex - это решение для масштабирования блокчейна с открытым исходным кодом, обеспечивающее более быстрый, дешевый и интеллектуальный опыт для следующего миллиарда пользователей блокчейна.
Обзор
Название криптовалюты
CTEX
Время выпуска
--
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White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
10,000,000,000
Книга ордеров
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Цена(USDT)
(CTEX)
(USDT)
0.9130
≈
$
0.00
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