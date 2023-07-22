Carry - это платформа нативной рекламы Web3, которая помогает Web3-проекту привлечь больше пользователей и в то же время помогает пользователям получить больше вознаграждений за выполнение заданий. Carry, как мост, соединяющий пользователей и проекты, является не только инструментом выдачи заданий, но и входом для пользователей со всего Интернета, включая Web2, в мир Web3: пользователи начинают знакомиться с деятельностью различных проектов с помощью платформы и оставляют записи о различных интерактивных моделях поведения.