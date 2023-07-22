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Carry

CRE/USDT
0.003455--
$0.00
Макс 24ч
0.004490
Мин 24ч
0.001500
Объем 24ч (CRE)
24.62M
Сумма 24ч (USDT)
92.48K
Макс 24ч
0.004490
Мин 24ч
0.001500
Объем 24ч (CRE)
24.62M
Сумма 24ч (USDT)
92.48K
График
Информация о токене
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Глубина
CRE
Carry - это платформа нативной рекламы Web3, которая помогает Web3-проекту привлечь больше пользователей и в то же время помогает пользователям получить больше вознаграждений за выполнение заданий. Carry, как мост, соединяющий пользователей и проекты, является не только инструментом выдачи заданий, но и входом для пользователей со всего Интернета, включая Web2, в мир Web3: пользователи начинают знакомиться с деятельностью различных проектов с помощью платформы и оставляют записи о различных интерактивных моделях поведения.
Обзор
Название криптовалюты
CRE
Время выпуска
--
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Цена выпуска
--
Макс. предложение
10,000,000,000
Книга ордеров
0.000001
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Цена(USDT)

(CRE)

(USDT)

0.003455$0.00
Сделки на рынке
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Спот
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Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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