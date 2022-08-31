CLOAK станет вторым токеном в нашей экосистеме Milo Inu. В нашем мультсериале CLOAK будет незаменимым партнером MILO. CLOAK и MILO будут работать вместе, чтобы поддерживать всю нашу экосистему. Начальные утилиты для CLOAK с DAO, играми и стейкингом.