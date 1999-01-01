CLAI

CloudAI – это децентрализованный облачный ускоритель, обеспечивающий эффективные и экономичные вычисления на основе искусственного интеллекта. Запущенный в 2024 году, он объединяет децентрализованную архитектуру, управление ресурсами на основе ИИ и криптографическую безопасность для оптимизации операций. Используя смарт-контракты, CloudAI обеспечивает справедливое и прозрачное распределение ресурсов, а его модель совместного использования ресурсов вхолостую снижает затраты и расширяет применение ИИ в глобальном масштабе.

Название криптовалютыCLAI

Макс. предложение1,000,000,000

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