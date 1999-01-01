CHK

Chuckle ($CHK) – это мемкоин на базе ИИ, который революционизирует вовлечение пользователей с помощью юмора, прозрачности и интерактивного опыта. Объединяя персонажей на базе ИИ, элементы геймификации и интеграцию с DeFi, Chuckle соединяет пользователей Web2 и Web3 в единую развивающуюся экосистему.

Название криптовалютыCHK

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение15,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеChuckle ($CHK) – это мемкоин на базе ИИ, который революционизирует вовлечение пользователей с помощью юмора, прозрачности и интерактивного опыта. Объединяя персонажей на базе ИИ, элементы геймификации и интеграцию с DeFi, Chuckle соединяет пользователей Web2 и Web3 в единую развивающуюся экосистему.

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