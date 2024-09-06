CA1

Coupon Assets (CA) - монета платформы, инициированная компанией RADAR LAB (США) и выпущенная в марте 2018 года, ценность выпуска токена CA заключается в том, что его высоколиквидный криптоцифровой актив (долевой токен-актив) основан на мировом финансовом рынке с финансовыми атрибутами, облигациями и векселями с антиконтрафактным источником saku!

Название криптовалютыCA1

МестоNo.1399

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)18.95%

Оборотное предложение9,671,260

Макс. предложение270,000,000

Общее предложение270,000,000

Коэффициент обращения0.0358%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум1.7091320800046876,2024-11-01

Наименьшая цена0.1615430304068605,2024-09-06

Публичный блокчейнETH

ВведениеCoupon Assets (CA) - монета платформы, инициированная компанией RADAR LAB (США) и выпущенная в марте 2018 года, ценность выпуска токена CA заключается в том, что его высоколиквидный криптоцифровой актив (долевой токен-актив) основан на мировом финансовом рынке с финансовыми атрибутами, облигациями и векселями с антиконтрафактным источником saku!

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