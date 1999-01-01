BWAH

$BWAH – мемкоин, построенный на образе «бумера». В центре повествования – 44-летний выпускник Университета Северной Каролины, отец-одиночка, который с помощью прямых трансляций запуска токенов создает героя нижнего уровня, противостоящего рабочей культуре 996 и корпоративной эксплуатации.

Название криптовалютыBWAH

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$BWAH – мемкоин, построенный на образе «бумера». В центре повествования – 44-летний выпускник Университета Северной Каролины, отец-одиночка, который с помощью прямых трансляций запуска токенов создает героя нижнего уровня, противостоящего рабочей культуре 996 и корпоративной эксплуатации.

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