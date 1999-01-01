BUCKAZOIDS

Buckazoids впервые появились в научно-фантастической приключенческой игре 1989 года Space Quest III, разработанной компанией Sierra On-Line. В игре эти золотые монеты, на которых изображен вертикальный символ "₿" и числовые номиналы, служили универсальной межгалактической валютой. Игроки использовали их для покупки снаряжения, оплаты транспорта и торговли с инопланетными торговцами. Их можно считать ранним примером "децентрализованной" цифровой валюты в виртуальном мире.

Название криптовалютыBUCKAZOIDS

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

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Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеBuckazoids впервые появились в научно-фантастической приключенческой игре 1989 года Space Quest III, разработанной компанией Sierra On-Line. В игре эти золотые монеты, на которых изображен вертикальный символ "₿" и числовые номиналы, служили универсальной межгалактической валютой. Игроки использовали их для покупки снаряжения, оплаты транспорта и торговли с инопланетными торговцами. Их можно считать ранним примером "децентрализованной" цифровой валюты в виртуальном мире.

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