BTZ

Инновационный мост между ИИ-агентами и BNB Chain. Построенный на основе открытого протокола Model Context Protocol (MCP), он позволяет ИИ выпускать токены, анализировать рынки и взаимодействовать со смарт-контрактами непосредственно ончейн.

Название криптовалютыBTZ

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеИнновационный мост между ИИ-агентами и BNB Chain. Построенный на основе открытого протокола Model Context Protocol (MCP), он позволяет ИИ выпускать токены, анализировать рынки и взаимодействовать со смарт-контрактами непосредственно ончейн.

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