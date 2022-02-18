Blocksport запускает платформу NFT для сближения клубов, болельщиков и спонсоров. Современная платформа NFT предоставляет такие возможности, как выпуск токенов NFT и фанатских токенов, аукцион, торги, а также майнинг NFT. Blocksport стремится создать спортивную экологию для любителей спорта, которая объединит игры, спортивные NFT и управление сообществом болельщиков. NFTs Blocksport запускает уникальные NFTs спортивных активов, таких как коллекционные карточки, памятные вещи, видео, фотографии, товары, скины, которые могут быть постоянно собраны фанатами. Предложение фан-токенов Blocksport сотрудничает со всемирно известными клубами и выпускает фан-токены для этих клубов. Болельщики, владеющие фан-токенами, могут участвовать и влиять на принятие важных решений, связанных с клубом. Ставки Платформа Blocksport NFT интегрирует BSPT, звездные карты NFT и фан-токены в игры DeFi, а также улучшает взаимодействие фанатов через режим "играй и зарабатывай".