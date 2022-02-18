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Blocksport
BSPT/USDT
0.00063-5.97%
$0.00
Макс 24ч
0.00068
Мин 24ч
0.00062
Объем 24ч (BSPT)
37.64M
Сумма за 24ч (USDT)
24.76K
Макс 24ч
0.00068
Мин 24ч
0.00062
Объем 24ч (BSPT)
37.64M
Сумма за 24ч (USDT)
24.76K
График
Информация о токене
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BSPT
Blocksport запускает платформу NFT для сближения клубов, болельщиков и спонсоров. Современная платформа NFT предоставляет такие возможности, как выпуск токенов NFT и фанатских токенов, аукцион, торги, а также майнинг NFT. Blocksport стремится создать спортивную экологию для любителей спорта, которая объединит игры, спортивные NFT и управление сообществом болельщиков. NFTs Blocksport запускает уникальные NFTs спортивных активов, таких как коллекционные карточки, памятные вещи, видео, фотографии, товары, скины, которые могут быть постоянно собраны фанатами. Предложение фан-токенов Blocksport сотрудничает со всемирно известными клубами и выпускает фан-токены для этих клубов. Болельщики, владеющие фан-токенами, могут участвовать и влиять на принятие важных решений, связанных с клубом. Ставки Платформа Blocksport NFT интегрирует BSPT, звездные карты NFT и фан-токены в игры DeFi, а также улучшает взаимодействие фанатов через режим "играй и зарабатывай".
Обзор
Название криптовалюты
BSPT
Время выпуска
--
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Цена выпуска
--
Макс. предложение
1,000,000,000
Книга ордеров
0.00001
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Цена(USDT)

(BSPT)

(USDT)

0.00063$0.00
Сделки на рынке
Количество(BSPT)
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