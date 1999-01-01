BOXCAT

Boxcat – это P2E-проект, основанный на сообществе мемов. Проект BOXCAT, ориентированный на сообщество пользователей, стремится к полному Web3-развлечению через NFT-персонажей, мемкоины, «кликай и зарабатывай» и VIP-вечеринки с держателями. Более 590 тыс. пользователей присоединились к нашей игре. Присоединяйтесь к нашей армии!

Название криптовалютыBOXCAT

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеBoxcat – это P2E-проект, основанный на сообществе мемов. Проект BOXCAT, ориентированный на сообщество пользователей, стремится к полному Web3-развлечению через NFT-персонажей, мемкоины, «кликай и зарабатывай» и VIP-вечеринки с держателями. Более 590 тыс. пользователей присоединились к нашей игре. Присоединяйтесь к нашей армии!

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